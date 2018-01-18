الصياهد 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسأكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على مضيها قدماً في محاربة الغش والعبث، وعدم السماح بتمرير أي حالة من حالات الغش أو العبث.وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي أن إدارة المهرجان خصصت عدة لجان ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة واللجنة الطبية ولجنة الكشف عن العبث ولديها الخبرة الكافية والتجهيزات اللازمة لكشف العبث، لافتاً النظر إلى أن إدارة المهرجان سبق وأن أصدرت عدة تحذيرات وتنبيهات بأنواع العبث وطرقه لتوعية المشاركين وتجنبها، وستستمر جميع اللجان في أداء الأمانة التي علقت في أعناقهم بكل عدل وانصاف وذلك إيماناً من إدارة المهرجان بالدور المناط بها في خدمة المهرجان وخدمة المشاركين الأمر الذي سوف يساهم في إنجاح المهرجان.// انتهى //23:51ت م