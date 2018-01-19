بريدة 01 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 18 يناير 2018 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم ، بسباقات التصفيات التمهيدية لدورة بطولة عز الخيل الـ23 وماتحقق من نتائج إيجابية لملاك الخيل ومحبي رياضة الفروسية بالمنطقة ، مهنئاً سموه ملاك الخيل والمدربين المشاركين بالنجاحات التي تحققت في سباق التصفيات.وقال سموه :" عندما قام الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتوحيد هذه البلاد كان للخيل العربية الأصيلة دور كبير في توحيدها ، ونحن لا بد أن نقتدي بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلَّم - بقوله " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " ، كما أن رياضة الفروسية تجد اهتمام بارز وملموس من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشيداً سموه بتطور ميدان الملك سعود للفروسية، وحسن التنظيم لإدارة الميدان التي نتطلع أن تحقق ما ننشده للرقي برياضة الفروسية.جاء ذلك عقب رعاية سموه لسباقات التصفيات التمهيدية لدورة بطولة عز الخيل الـ23 ، بمشاركة 67 جواداً والبالغة جوائزها 200 ألف ريال ، على مضمار الميدان بمدينة بريدة.كما أشاد سموه بتصفيات دورة بطولة عز الخيل التي تقام بمنطقة القصيم وعلى مستوى المملكة ، مقدماً شكره للأمير سلطان محمد بن سعود الكبير الذي ينظم هذه المسابقة ويعمل لها سباقات بمناطق المملكة ويتم إعداد تصفيات لها بشكل دوري ، مؤكداً أن لدعم الأمير سلطان بالغ الأثر في التشجيع على المنافسة ودعم الرياضة العربية الأصيلة.وجاءت نتائج السباقات على النحو التالي : الشوط الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية على مسافة 1600 متر ، حقق المركز الأول سطاي الخالدية لسليمان الرثيع ، وجاء بالمركز الثاني ريبال لمقرن العيسى ، وحل بالمركز الثالث طواش لابراهيم النهابي ، وفي المركز الرابع غريب الخالدية لسالم الطويرش .// يتبع //00:18ت م

وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات "أفراس" 3 سنوات مواليد 2015م على مسافة 1400متر ، فاز بالمركز الأول عذبة نجد لعمر المرشود ، وحقق المركز الثاني غلا سطام لناصر الدرع ، وجاء بالمركز الثالث شقارا لمساعد المفضي ، وحل بالمركز الرابع نبضات لبسام الموسى ، وجاء في المركز الخامس عيون القمر لنايف المطيع .وفي الشوط الثالث مفتوح الدرجات "حصن" 3 سنوات مواليد 2015م على مسافة 1400متر، فاز بالمركز الأول بحول الله لأبناء عبدالرحمن السعيد ، وجاء بالمركز الثاني تعاب لخالد الصغير ، وحل بالمركز الثالث طلق الاشبار لعادل العيد ، وفي المركز الرابع جاء التفاحي لمحمد العايد ، وحل بالمركز الخامس قاويه لعلي السحيمان .وفي الشوط الرابع مفتوح الدرجات "أفراس" 4 سنوات فاكثر على مسافة 1600 متر ، حقق المركز الأول لمعة القصيم لناصر الدرع ، وجاء بالمركز الثاني ثقافات لسعد المساعد ، وحل بالمركز الثالث مدروسة لبسام الموسى ، وجاء بالمركز الرابع عجاريف لسلمان السرحاني ، وحقق المركز الخامس : نجمة لاسطبل الحسام .وفي الشوط الخامس مفتوح الدرجات "حصن" 4 سنوات فاكثر على مسافة 2000 متر ، فاز بالمركز الأول شبل لناصر الدرع ، وحقق المركز الثاني الذرب لاحمد الكريدا ، وجاء بالمركز الثالث اسكندراني لصالح الفوزان ، وحل بالمركز الرابع بي عنكر لمساعد المساعد ، وجاء بالمركز الخامس مخابر لاحمد المطيري .وفي الشوط السادس "الرئيسي" على كأس التصفيات ، والسيارة المقدمة من إدارة الميدان لخيل مفتوح الدرجات "حصن و "أفراس" مواليد 2015م على مسافة 1600 متر، فاز بالمركز الأول نباله لعبدالله العميل ، وحقق المركز الثاني البلدوزر لخالد الصغير ، وحل بالمركز الثالث رمز النصر لعلي السحيمان ، وجاء بالمركز الرابع هذا الزعيم لنايف المطيع ، وفي المركز الخامس : حمران لمساعد المفضي .حضر حفل السباق وكيل امارة القصيم عبدالعزيز الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام الميدان صالح الفوزان ، وأعضاء مجلس الادارة ومشرفي ميادين الفروسية بمحافظات المنطقة .// انتهى //00:18ت م