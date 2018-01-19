نجران 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بعد غدٍ الأحد، محاضرة بعنوان "تفسير قصار الصور"، وذلك بمسجد مارية القبطية في حي العريسة بمدينة نجران.وتأتي المحاضرة التي تقام كل يوم أحد بعد صلاة العشاء, ضمن برامج وأنشطة المكتب الدعوية خلال العام الحالي.// انتهى //11:45ت م