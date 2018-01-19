جيزان 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واستشارك 47 أسرة منتجة تابعة لجمعية الأسر المنتجة بجازان في فعاليات مهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل ", المقام في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.وأوضحت مديرة القسم النسائي للجمعية سها دغريري, أن مشاركة الجمعية في فعاليات مهرجان جازان الشتوي جاءت من خلال إعداد وتجهيز خيمة الأسر المنتجة التي احتوت العديد من الأنشطة المتنوعة والمميزة منها الحرفي والخدمي والصناعي و امتداد لما تقدمه الجمعية من دعم للأسر المنتجة بهدف رعاية جميع الأسر بالمنطقة وتهيئة الأجواء المناسبة والدعم اللازم لها لوضوح روح التنافس والروح العالية التي تتمتع بها تلك الأسر.وأفادت أن الجمعية عملت مسبقا على اختيار الأسر من خلال عمل آلية للفرز والترشيح للأسر وفق معايير تم العمل بموجبها وانتهت بمشاركة 47 أسرة في خيمة الأسر المنتجة بمهرجان جازان الشتوي، مشيرة إلى أنه تم اختيار الأنشطة المشاركة بما يكفل تمثيل حضارة منطقة جازان وتراثها وأثبتت أن المرأة في منطقة جازان قادرة على الحضور الفاعل والمؤثر في كل شأن ومجال، من خلال عملها في المجال الحرفي جعلت لها بصمتها الخاصة من خلال تفاعل مرتادي المهرجان وزواره مع المنتجات التي تعرضها تلك الأسر.من جانبهن أبدت عدد من المشاركات سعادتهن بالمشاركة في المهرجان ما أبرز مهارتهن في العرض والتسويق وكيفية التعامل مع العملاء ومساعدة المشاركات في زيادة الدخل، وعرض المنتجات بشكل منظم، معبرين عن شكرهن للجمعية على تنظيم الأركان والإتاحة لهن المشاركة في المهرجان.// انتهى //12:13ت م