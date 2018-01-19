تونس 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واستركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إثر استشهاد فلسطينيين في أعقاب اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.وفي الملف الليبي.. أخبرت صحف الجمعة عن موافقة البرلمان الإيطالي على زيادة الوجود العسكري في ليبيا.وألقت الضوء في شأن آخر, على تفاصيل قمة ثنائية انعقدت بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن أمس, لبحث سبل تعزيز التعاون بين بريطانيا وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة, لافتة في السياق.. إلى أن بريطانيا تحاول تعزيز العلاقات مع جيرانها قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي.وكتبت عن فشل البرلمان العراقي في تحديد موعد الانتخابات ورفع جلسته إلى موعد قادم, مشيرة إلى إعلان واشنطن دعمها بشدة إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر في الثاني عشر من مايو المقبل.ونوهت الصحف بتوجيه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الاتهام إلى روسيا بأنها لا تنفذ كل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.وضمن تقارير متفرقة.. تطرقت إلى قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.وأخبرت صحف تونس عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 48 آخرين في تفجير انتحاريين نفسيهما بمدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.// انتهى //12:20ت م