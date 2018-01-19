نيامى 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واسأعلنت مصادر أمنية اليوم، عن مقتل خمسة جنود نيجريين على الأقل وجرح آخرين في هجوم نسب إلى جماعة بوكو جرام جنوب شرق النيجر القريب من نيجيريا.وقال مسؤول في جهاز الأمن النيجيري "قتل جنود وجرح نحو عشرين آخرين في هذا الهجوم لبوكو حرام في تومور البلدة الواقعة في ديفا".وتحدث مصدر آخر عن "مقتل خمسة جنود على الأقل ومدني واحد" في الهجوم، الذي يأتي بعد أشهر من الهدوء في المنطقة التي كانت تشهد منذ فبراير 2015 اعتداءات لبوكو حرام.// انتهى //12:33ت م