السيح 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واستبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً , في استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة ( معيد ومحاضر ) في عدد من التخصّصات العلمية والهندسية والصحية والإنسانية بكليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي الكليات التابعة للجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والافلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة https://jobs.psau.edu.sa/ .ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري الراغبين في شغل هذه الوظائف التسجيل في موقع الجامعة ، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة ، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم ومتقدمة ، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 10-5-1439هـ .// انتهى //12:53ت م