لندن 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واسقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم، إن أسواق النفط العالمية تتحسن بسرعة مع انخفاض الإمدادات القادمة من فنزويلا، التي سجلت أكبر هبوط غير مخطط له في الإنتاج خلال 2017، وإن تلك الإمدادات قد تتراجع أكثر خلال عام 2018.وذكرت الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة في الدول الصناعية في تقريرها الشهري "التصور العام بأن السوق تتحسن هو بوضوح العنصر المهيمن. وفي إطار هذه الصورة الشاملة، هناك قلقل متزايد بشأن إنتاج فنزويلا".وأضافت "بالنظر إلى ديون فنزويلا المثيرة للذهول وتدهور شبكة النفط، من المحتمل أن يكون التراجع هذا العام أكبر، والعقوبات المالية الأمريكية أيضًا تجعل تشغيل قطاع النفط الفنزويلي أكثر صعوبة".وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة لانخفاض إمدادات فنزويلا، هبط إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من الخام خلال ديسمبر إلى 32.23 مليون برميل يوميًا، وهو ما عزز مستوى امتثال المنظمة باتفاق خفض الإمدادات ليسجل 129 بالمئة. وتسببت الديون والمشكلات المتعلقة بالبنية التحتية في انخفاض إنتاج فنزويلا خلال ديسمبر إلى 1.61 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى يقترب من الأدنى في 30 عامًا.// انتهى //12:56ت م