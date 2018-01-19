ننجارهار 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واسقتل خمسة عناصر على الأقل من القاعدة في عملية عسكرية خاصة بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان، طبقًا لما ذكره المكتب الاعلامي للإقليم في بيان اليوم.ونقلت قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن المكتب قوله، إن خمسة على الأقل من عناصر القاعدة قتلوا في عملية عسكرية خاصة بالإقليم.وأضاف البيان، أنه تم شن العملية في بلدة توتو بمنطقة شيرزاد بالإقليم، الليلة الماضية. ويشهد إقليم ننجارهار حتى الآن عمليات عسكرية كثيفة لاستهداف الجماعات الإرهابية، من بينها تنظيم داعش.// انتهى //12:56ت م