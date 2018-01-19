الرباط 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إشادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أمام مجلس الأمن، بدعم المملكة المغربية المتواصل للجهود الأممية الرامية إلى إنجاح الانتقال السياسي في ليبيا.وفي الشأن الفلسطيني.. تابعت صحف الجمعة موجة التنديد الواسعة في فلسطين المحتلة وفي عدد من العواصم إزاء قرار الولايات المتحدة تجميد جزء من المساعدات التي تمنحها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "الأونروا". كما واصلت الصحف اهتمامها بالتطورات الميدانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة أمام استمرار سياسية القمع والاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وتوقفت عند إعلان تركيا عن عملية عسكرية مرتقبة في منطقة عفرين شمال سورية.وتطرقت صحف المغرب إلى أزمة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار بعد قرار إعادتهم إلى بلادهم.// انتهى //12:57ت م