جنيف 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واسدعت المنظمة الدولية للهجرة، الجهات المانحة والمجتمع الدولي لتوفير 1،4 مليار دولار أمريكي لتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية للعام الجاري 2018. وهي الموارد التي ستستخدم في إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 80 مليون شخص في 50 بلدًا، وتقديم الدعم للنازحين داخل حدود بلدانهم، والمهاجرين واللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم، والعائدين إلي مواطنهم الأصلية، والأشخاص الذين يعانون من الصراعات والكوارث الطبيعيةوقال مدير العمليات والطوارئ بالمنظمة في جنيف، محمد عبد القادر، إن العالم يشهد حاليًا حالات طوارئ أكثر تعقيدًا من أي وقت مضي، وإنه بالإضافة إلى الملايين من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون في نزوح طويل الأمد منذ سنوات، فإن أكثر من 31 مليون شخص آخر نزحوا منذ عام 2016.وأوضح أن مجالات الدعم المخطط لاستخدام هذه الأموال تشمل توفير المأوي للمتضررين ونقلهم وتتبع حركة النزوح وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي ولم شمل الأسر وإعادة الإدماج ومكافحة الإتجار في المهاجرين، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي.// انتهى //13:00ت م