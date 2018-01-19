سكاكا 02 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 19 يناير 2018م واسقام البريد السعودي من خلال مشاركته بمهرجان الزيتون بالجوف الراعي للمهرجان بشحن 20,673 طنًا, بإجمالي 1896 طردًا خلال 8 أيام من المهرجان.ويقدم البريد السعودي خدماته للزوار بالشحن المخفض لمناطق المملكة ودول الخليج كافة حيث كان ضمن الإرساليات لدولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وإلى مملكة البحرين.وتنوعت إرساليات البريد من مشتريات معرض الزيتون حيث كان أغلبها لزيت الزيتون , وحسب إعلام المهرجان يضم المعرض 30 طنًا من الزيت والزيتون , ووفق إحصائية البريد المعلنة تشير إلى نسبة 60% من معروضات المعرض من الزيت والزيتون تم شحنها لخارج المنطقة.وتعد مشاركة البريد في إطار المسئولية الاجتماعية، بهدف تعزيز حضوره في المحافل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة والوصول إلى مختلف شرائح العملاء في جميع المناطق وتسويق منتجاته، وكذلك دعم مبادرات تنشيط الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي الذي يعمل به شريحة كبيرة من أبناء الجوف، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة.وتجاوز عدد زوار جناح البريد بمهرجان الزيتون الحادي عشر بالجوف 24 ألف زائر، كما سجل 79 شخصا في العنوان الوطني حتى يوم الأربعاء .// انتهى //22:05ت م