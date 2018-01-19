نيويورك 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم وزير خارجية جمهورية بولندا جاسيك زابوتويز على هامش أعمال اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات تربط البلدين وبحث اخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //22:07ت م