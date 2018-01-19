المدينة المنورة 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واسأسفرت نتائج قرعة دوري التميز لفرق أحياء المدينة المنورة الذي يأتي ضمن مبادرات أمارة منطقة المدينة المنورة بمشاركة " 41 " فريقًا تم توزيعها على ثمان مجموعات.وأوضح مشرف اللجنة الفنية عيضه المدني أن المجموعات الثمان ضمت فرق العقيق وبافانا والنخبة وسلام المدينة والحزام وفرسان طيبة وباوزير والعين والمعلم والريان وشعلة المدينة والهلال والقلعة والتعاون والبواسل والتوفيز والدوكالي والسلام والتسامح والرمح ومدريد المدينة والحزم والراقي والكاتبية وأهلي طيبة وطيبة والعروبة وسانتوس والصويدرة وقباء وفرسان المدينة والبوكا والبرج والمدينة والفرسان والترجي ورمح بالخير ووسام أحد والجزيرة والتحدي والعهد ، مبينًا أن جميع مباريات دوري التميز ستقام على ملاعب رابطة المدينة المنورة ما عدا المباراة النهائية التي سيتم تحديد مكان إقامتها لاحقا .// انتهى //22:08ت م