الرياض 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واسانطلقت مساء اليوم فعاليات كرنفال "كؤوس الملوك" الذي ينظمه نادي الفروسية على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثالث على التوالي، حيث أقيمت الأشواط الرئيسية لليوم الأول في الشوط السابع على كأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ، وفي الشوط الثامن على كأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز وفي الشوط التاسع على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، وفي الشوط العاشر على كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمهم الله جميعاً.وقد توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في ختام الشوط السابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بكأس المركز الأول بعد فوز الجواد " مباري " لإسطبل سموه بالمركز الاول ، في كأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله - لمسافة- 1600 "الفئة الثانية" .وفِي نهاية الشوط الثامن سلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز كاس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز - رحمه الله - لمسافة 1800 متر "الفئة الثانية" بعد فوز الجواد " طعمة " لاسطبل عبدالاله بن عبدالعزيز الموسى بالمركز الاول.كما أقيم الشوط التاسع على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - لمسافة 2000 متر "الفئة الثانية" وتوج من خلاله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بالكأس بعد فوز الجواد " هاي اند فلايتي " بالمركز الأول.وأقيم الشوط العاشر والأخير في اليوم الاول على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - حيث سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز كأس المركز الأول في الشوط العاشر لمسافة 1600 متر "الفئة الأولى" بعد فوز الجواد "مجتاح" لإسطبل عمر بن مشاري الربيعان.وفي هذا الكرنفال أقيمت فعاليات تتمثل في مشاركة الفرقة الموسيقية " العسكرية"، قدمت عددًا من المقطوعات الوطنية، إلى جانب معرض رسومات الخيل الذي يتضمن بعض من الصور داخل بهو المنصة، وركن الرسومات العام الذي يحتوي " النحت، الرسم الجداري، الرسم بالرصاص أو الفحم، الرسم بأدوات مختلفة "، وركن رسومات للأطفال " التلوين، رسم الخيل "، والفرق الشعبية لتقديم ألوانًا متنوعة من الفلكلور السعودي، وباقي المناطق مع فعاليات ترفيهية للأطفال على مسرح الطفل.وتستمر مسابقات كؤوس الملوك غداً السبت في يومها الختامي بكأس الملك فهد ، وكأس الملك خالد، وكأس الملك فيصل ، وكأس الملك سعود رحمهم الله.// انتهى //22:38ت م