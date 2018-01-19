الرياض 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واستأهل فريق الاتحاد إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وتقدم الاتفاق عن طريق السلوفاكي فيليب بالدقيقة 39 ، ثم أدرك الاتحاد بهدفين للتشيلي كارلوس فيلانويفا بالدقيقة 61 ، وفهد المولد بالدقيقة 100.ويلاقي الاتحاد في الدور المقبل الفائز من مباراة الشباب والخليج على ملعبه في جدة.// انتهى //23:43ت م