الرياض 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واسأعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في المعسكر الداخلي الذي سيقام في مدينة الرياض وينطلق بعد غد ٍالأحد ويستمر حتى 21 يناير الجاري، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018.وضمت القائمة في حراسة المرمى: ياسر المسيليم، وليد عبدالله، عبدالله المعيوف، محمد العويس.وفِي خط الدفاع: أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، حسن معاذ، منصور الحربي، عبدالله الزوري، ياسر الشهراني.ولخط الوسط: سلمان الفرج، عبدالعزيز الجبرين، عبدالمجيد الرويلي، عبدالله عطيف، محمد كنو، يحيى الشهري، حسين المقهوي، سالم الدوسري، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، فهد المولد.والهجوم محمد السهلاوي، مجاهد المنيع.// انتهى //00:33ت م