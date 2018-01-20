موروني 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واساحتفى حاكم جزيرة "انقازينجا" أكبر جزر جمهورية جزر القمر المتحدة الدكتور حسن حمادي اليوم ، بوفد رابطة العالم الإسلامي ، ممثلة بهيئة الإغاثة الإسلامية ، بحضور عدد من المسؤولين في الجزيرة ، وأقام مأدبة عشاء بهذه المناسبة.ورحب الدكتور حمادي بالوفد ، مشيداً بالدور العظيم الذي قام به على أكمل وجه ، في مشروعهم الذي يخدم أهل الجزيرة ويقدم لهم أفضل الخدمات.ونقل الحاكم تحيات وشكر فخامة رئيس الجمهورية غزالي عثمان ، وجميع المسؤولين في الحكومة ، والشكر موصول للمملكة العربية السعودية ، حكومة ، وشعباً ، وإلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى ، ومعالي أمين هيئة الاغاثة الإسلامية حسن شحبر، جميع العاملين.وفي ختام الحفل كرم حاكم جزيرة "انقازينجا" وفد الرابطة ، مقدمًا لهم شهادات تقدير.// انتهى //00:50ت م