عام / حاكم الجزيرة الكبرى بجمهورية جزر القمر المتحدة يحتفي بوفد رابطة العالم الاسلامي
السبت 1439/5/3 هـ الموافق 2018/01/20 م واس
موروني 02 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 19 يناير 2018 م واس
احتفى حاكم جزيرة "انقازينجا" أكبر جزر جمهورية جزر القمر المتحدة الدكتور حسن حمادي اليوم ، بوفد رابطة العالم الإسلامي ، ممثلة بهيئة الإغاثة الإسلامية ، بحضور عدد من المسؤولين في الجزيرة ، وأقام مأدبة عشاء بهذه المناسبة.
ورحب الدكتور حمادي بالوفد ، مشيداً بالدور العظيم الذي قام به على أكمل وجه ، في مشروعهم الذي يخدم أهل الجزيرة ويقدم لهم أفضل الخدمات.
ونقل الحاكم تحيات وشكر فخامة رئيس الجمهورية غزالي عثمان ، وجميع المسؤولين في الحكومة ، والشكر موصول للمملكة العربية السعودية ، حكومة ، وشعباً ، وإلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى ، ومعالي أمين هيئة الاغاثة الإسلامية حسن شحبر، جميع العاملين.
وفي ختام الحفل كرم حاكم جزيرة "انقازينجا" وفد الرابطة ، مقدمًا لهم شهادات تقدير.
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