رياضي / ميدان الفروسية بالجبيل يقيم السباق الثامن للموسم الحالي
السبت 1439/5/3 هـ الموافق 2018/01/20 م واس
الدمام 02 جمادى الأولى 1439 هــ الموافق 19 يناير 2018 م واس
أقام ميدان الفروسية في الجبيل اليوم ، السباق الثامن للموسم الحالي ١٤٣٩هـ، وذلك على دعم الميدان وابتدأ السباق بأشواطه الخمسة بمدينة الجبيل الصناعية.
وكانت نتائج السباقات على النحو الآتي:
الشوط الأول مفتوح حصن وأفراس عربي محلي وفاز في المركز الأول الجواد طالب الخالدية للمالك بندر آل حثلين ، كما فاز بالشوط الثاني لم تربح الجواد "ميمون بيجان" للمالك عبدالرحمن البعيجان ، كما فاز الشوط الثالث ربحت 1 سباق فأكثر الجواد الرمش المكحول للمالك أنور العنزي ، وفاز بالشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات فأكثر لمسافة 2000م الجواد رأس لانوف للمالك زبن الشمري، وفاز بالمركز الأول في الشوط الخامس مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات لمسافة 2000م الجواد وليم للمالك مصطفى ال دويش.
وفي ختام السباق سلم مدير عام ميدان الفروسية راشد غانم القحطاني كأس السباق لمصطفى آل دويش مالك الجواد وليم.
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