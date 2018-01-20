الدمام 02 جمادى الأولى 1439 هــ الموافق 19 يناير 2018 م واسأقام ميدان الفروسية في الجبيل اليوم ، السباق الثامن للموسم الحالي ١٤٣٩هـ، وذلك على دعم الميدان وابتدأ السباق بأشواطه الخمسة بمدينة الجبيل الصناعية.وكانت نتائج السباقات على النحو الآتي:‏الشوط الأول مفتوح حصن وأفراس عربي محلي وفاز في المركز الأول الجواد طالب الخالدية للمالك بندر آل حثلين ، كما ‏فاز بالشوط الثاني لم تربح الجواد "ميمون بيجان" للمالك عبدالرحمن البعيجان ، كما فاز الشوط الثالث ربحت 1 سباق فأكثر الجواد الرمش المكحول للمالك أنور العنزي ، و‏فاز بالشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات فأكثر لمسافة 2000م الجواد رأس لانوف للمالك زبن الشمري، وفاز بالمركز الأول في الشوط الخامس مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات لمسافة 2000م الجواد وليم للمالك مصطفى ال دويش.وفي ختام السباق سلم مدير عام ميدان الفروسية راشد غانم القحطاني كأس السباق لمصطفى آل دويش مالك الجواد وليم.// انتهى //01:04ت م