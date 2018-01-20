سكاكا 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسوجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بتمديد معرض الزيتون لمدة أسبوع ، تجاوباً مع طلب المزارعين ، فيما سيغلق المهرجان أبوابه اليوم في نسخته الحادية عشر, التي انطلقت يوم الأربعاء 23 ربيع الثاني وأستمر لمدة 10 أيام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري .وبين رئيس المهرجان التنفيذي حسين بن علي الخليفة، أن المهرجان سيغلق فعالياته ومعارضه اليوم, عدا معرض الزيتون، مشيراً إلى أنه سيقام الحفل الختامي مساء اليوم بعد صلاة العشاء بمسرح المهرجان, بحضور أمين منطقة الجوف ورئيس اللجنة العليا المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز لزيت الزيتون والزيتون، وسيُعلن الشاعر الفائز بمسابقة شاعر الزيتون, وكذلك أفضل مزرعة وأفضل معصرة زيتون .وأفاد الخليفة أن سمو أمير منطقة الجوف وجَّه بتمديد معرض الزيتون استجابة لطلب المزارعين ليتمكنوا من تسويق ما تبقى لديهم من منتجات، حيث يستمر لمدة أسبوع ابتداء من اليوم.// انتهى //11:58ت م