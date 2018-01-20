تونس 03 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسحجزت وحدات خفر السواحل الليبية مركب صيد بحري تونسي كان على متنه خمسة بحارة أثناء عملية صيد في المياه الإقليمية على بعد أربعة عشر ميلا من ميناء الكتف بمدينة بنقردان في محافظة مدنين.وأضاف مصدر أمني تونسي في تصريح له، أنه تم اقتصاد المركب نحو طرابلس رغم المفاوضات بين الجانبين التونسي والليبي لإخلاء سبيل البحارة وعودة المركب, لافتًا إلى أن مركب صيد آخر على متنه أربعة بحّارة استطاع الفرار بعد إطلاق النار عليه والعودة إلى ميناء الكتف على الرغم من الأضرار المادية التي لحقته ودون أن تطال البحارة الذين كانوا على متنه أيّة إصابات.// انتهى //12:02ت م