تبوك 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واستستقبل مدارس منطقة تبوك صباح غدِ, أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بمنطقة تبوك، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي، إذ ستنطلق الحصة الأولى من اليوم الدراسي في مدارس المنطقة عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً، دون اصطفاف صباحي، مراعاة لاستمرار الأحوال الجوية الباردة وفق التعميم المرسل للمدارس مع نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام, عدا المدارس داخل محافظات ضباء والوجه وأملج التي ستبدأ الحصة الأولى بها عند تمام الساعة الثامنة صباحاً.وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، أن الإدارات كافة بتعليم تبوك ومكاتب التعليم في المنطقة، واصلت أعمالها وجهودها المكثفة لتهيئة المتطلبات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، لبدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.وأكد تنفيذ جولات إشرافية تبدأ صباح الغد لمدارس المنطقة للاطمئنان على انتظام الدراسة بالتعاون مع قادة المدارس والمعلمين والمعلمات, مثمناً جهود المنظومة التعليمية في هذا الإطار، فيما ستبدأ المدارس في تسليم الطلاب والطالبات المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، بعد اكتمال وصولها وترحيلها مسبقاً وفق جدولة منتظمة.وحث العُمري, الطلاب والطالبات على مواصلة الانضباط المدرسي بعد إجازة منتصف العام الدراسي، وتجنب الغياب دون مبرر، والعمل على الجد والاجتهاد منذ اليوم الدراسي الأول لهذا الفصل والحرص على التحصيل الدراسي المتميز، منوهاً في هذا الصدد بتعاون الأسر مع المدارس واهتمامهم في منظومة واحدة، هدفها الارتقاء بالعمل التعليمي لتحقيق رسالته التربوية السامية بدعم ورعاية القيادة الحكيمة.// انتهى //12:10ت م