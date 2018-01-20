جنين-بيت لحم 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، وشنت حملة مداهمات واسعة النطاق، فيما سلمت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من مدينة جنين.وأفاد مصدر أمني ومحلي في بيت لحم، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحم بيت ساحور ومنطقة هندازة وسط إجراءات عسكرية مكثفة تخللها مداهمة عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين.من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وداهمت منزل الأخوين محمد ومحمود طوقان، واعتقلتهم ونقلتهما إلى معسكر "سالم" واحتجزتهما لعدة ساعات قبل أن تخلي سبيلهما.وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت قرية رمانة غرب جنين ونصبت حاجزًا مفاجئًا على مدخلها وأوقفت عددًا من الشبان واستجوبتهم، فيما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا مفاجئًا قرب بلدة جبع جنوب جنين على شارع جنين/نابلس، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.// انتهى //12:11ت م