بغداد 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم, الجدل الدائر بين الكتل السياسية في البرلمان بشأن موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق والمقرر إجراؤها بحسب الحكومة في 12 مايو القادم, منوهة باحتمال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للحصول على رأي قطعي بشأن إجرائها في الموعد المذكور أو تأجيلها إلى موعد اخر.وأبرزت تحذير كتل نيابية وسياسية عراقية من مغبة تأجيل الانتخابات بسبب ما سيتركه ذلك من فراغ دستوري، منوهة بموقف واشنطن الذي اعتبر تأجيلها سابقة خطيرة.وأشارت الصحف إلى الدعم الدولي لإعمار واستقرار العراق وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل للعراقيين, منوهة بهذا المجال بأهمية مؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر عقده في دولة الكويت للفترة من 12-14 الشهر المقبل.// انتهى //12:12ت م