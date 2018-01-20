تونس 03 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تفاصيل العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي تحت اسم "غضب الصحراء" التي تستهدف القضاء على العصابات الإجرامية المسلحة جنوب غرب مدينة الكفرة الليبية, لافتة إلى أن هذه العملية جاءت على خلفية العثور على جثث ستة جنود ليبيين في منطقة على الحدود الليبية المصرية.ونقلت صحف السبت تجديد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامه، وتأكيده على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد والأمثل لحل الأزمة السياسية في البلاد, وأن الجانب الإنساني والهجرة غير الشرعية ستكون من الأولويات التي ستعمل البعثة الأممية على معالجتها.عراقيًا.. أشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، رفضه أية محاولة لتأجيل الانتخابات وضرورة إجراءها في موعدها وفقًا للاستحقاقات الدستورية.وألقت الضوء على إعلان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس، أن سول ستعمل جاهدة على دفع كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء حوار بناء.وكتبت صحف تونس ضمن تقارير متفرقة عن إعلان مصادر أمنية في النيجر عن مقتل أكثر من خمسة جنود وجرح آخرين في هجوم نسب إلى جماعة بوكو حرام, وإعلان القوات الصومالية عن تحرير 32 طفلا احتجزتهم الجماعة الإرهابية لتجنيدهم في صفوفها.// انتهى //12:13ت م