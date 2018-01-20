الرباط 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة التي شهدت أمس إصابة مزيد من الفلسطينيين في المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلية، في مناطقة متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.كما واصلت اهتمامها بردود الفعل إزاء قرار الولايات المتحدة تخفيض المساعدات الموجهة إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين.وتناولت مستجدات الساحة في سوريا في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تقودها قوات النظام السوري ضد المعارضة المسلحة في مناطق إدلب و دمشق و الغوطة الشرقية.واهتمت بأخبار الساحة في اليمن مشيرة إلى المعارك التي يقودها الجيش بدعم من طيران التحالف الميليشيات الحوثية في مناطق تعز و صعدة.وتطرقت إلى المفاوضات بين الكوريتين الهادفة إلى تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.كما تناولت الصحف استمرار القلق الدولي بشأن وضعية اللاجئين الروهينغا الذي ينتظر إعادتهم الى بلدهم بعد اتفاق بين ميانمار و بنغلاديش.// انتهى //12:37ت م