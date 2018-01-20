‫جيزان 03 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 20 يناير 2018م واس‬تأهل نادي التهامي من جازان لتصفيات أبطال المناطق لكرة القدم عقب تغلبه على نظيره الأمجاد من محافظة صبيا ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان أمس .وعقب تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 3 / 3 ، تمكن لاعبوا التهامي من حسم ركلات الترجيح لمصلحتهم ، معلنين تأهل الفريق ممثلًا عن منطقة جازان في تصفيات الصعود لأبطال المناطق .// انتهى //12:42ت م