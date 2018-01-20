رياضي / التهامي يتغلب على الأمجاد ويتأهل إلى تصفيات أبطال المناطق
السبت 1439/5/3 هـ الموافق 2018/01/20 م واس
جيزان 03 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 20 يناير 2018م واس
تأهل نادي التهامي من جازان لتصفيات أبطال المناطق لكرة القدم عقب تغلبه على نظيره الأمجاد من محافظة صبيا ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان أمس .
وعقب تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 3 / 3 ، تمكن لاعبوا التهامي من حسم ركلات الترجيح لمصلحتهم ، معلنين تأهل الفريق ممثلًا عن منطقة جازان في تصفيات الصعود لأبطال المناطق .
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12:42ت م