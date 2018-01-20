مكة المكرمة 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسنفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة اليوم, حملة جديدة لإزالة عدد من التعديات شملت إزالة مخططا عشوائيا به أحواش وغرف شعبية ومستودع وعمارة ومباني مسلحة وشعبية متعدية، وبمساحات كبيرة.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن الحملة نفذت في منطقة الحسينية ، شملت عدة مواقع، وتمت بمساندة فرقة أمنية وعدد من منسوبي البلدية والمراقبين.وأفاد أن المواقع المزالة كانت عبارة عن عدد من الأحواش المخالفة، وبمساحات مختلفة ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لذلك الغرض لمتابعة تلك المواقع باستمرار، والحد من انتشار مثل تلك الظواهر السلبية التي تشكل خدشا للمظهر العام وعرقلة لعملية التطوير .// انتهى //12:50ت م