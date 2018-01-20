بريدة 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واساستطاعت الأسر المنتجة بمهرجان ربيع بريدة 39 المقامة فعالياته بمنتزه القصيم الوطني بعريق الطرفية، إبراز مشاركتها الفاعلة والمهمة التي تترجم ما تختزله تلك الأسر السعودية من إبداع وتميز في المجلات كافة، فالأكلات الشعبية والمشغولات والحرف اليدوية والمأكولات الحديثة وفنون الطبخ أبرز تلك المجالات .وأشادت عدد من المشاركات بعرض منتجاتهن المتنوعة بمثل هذه المهرجانات التي تقف مع الأسر المنتجة ومساعدتهن للاندماج في المجتمع، حيث أكدت أم خالد المتخصصة بصناعة المأكولات الشعبية بأنواعها أنها تهوى الطبخ الشعبي الذي يجد إقبالاً متميزاً ، فيما استعرضت نوال المحمد جانباً من إبداعاتها في صناعة وتنسيق الزهور والهدايا، مؤكدة أن المهرجان أعطاها دافعاً معنوياً كبيراً وجسد بداخلها حب العمل والعطاء واستعراض المواهب، مفيدة أن مثل هذه المهرجانات تعزز دور المرأة في خدمة المجتمع وإيجاد دخل مادي مجزي.يُذكر أن مهرجان ربيع بريدة 39 يوفر للأسرة والشباب والأطفال جميع الإمكانيات والسبل المتاحة التي تواكب تطلعاتهم وتتوافق مع المعطيات السياحية، مع ما يشهده المهرجان من شمولية وتنوع في البرامج والفعاليات على الأصعدة كافة .// انتهى //12:54ت م