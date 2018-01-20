المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واساختتمت اليوم فعاليات فنون جادة قباء بالمدينة المنورة التي استمرت طيلة أيام إجازة منتصف العام الدراسي الذي نظمته الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة وقنون المنورة.ولقيت الفعاليات إقبالًا كبيرًا من زوار المدينة المنورة وأهاليها ، وضمت الفعاليات مجموعة الفنون الشعبية ، وقدمت بعض ألوان الفنون الشعبية والتعريف بزفة العريس بشكلها التقليدي القديم ومسيرة بالدفوف والتسليم وهي مراسم نقل عفش العريس قديمًا إلى بيته الجديد والعجل وهي لعبة شعبية تقام قبل يوم الفرح ابتهاجًا من الأهالي بالعريس والمسير إلى بيت العروسة احتفالاً بأهلها والمزمار وهي رقصة شعبية مشهورة في منطقة الحجاز والخطيب والمجيب وهو أداء ارتجالي بصوت شجي في مدح العريس وأهل العروس ، وقد أدى المجسات المنشد محمد راضي الشريف.وكان للأطفال دور في الفنون الشعبية بزفة للأطفال باللباس المديني التقليدي ما يسمى بالزبون وأيضا لوحات للعروس وزفتها ومراسم الزفاف قديما والكراسي التي تمشي عليها العروس يوم الحناء.ومن ضمن الصور الاجتماعية التي قدمت الصرافة وهي الاحتفال بما تم حفظه من أجزاء القرآن والكتاتيب والذي تحول بعد اعجاب الحضور إلى مسرحية متكاملة مدتها ٤٠ دقيقة ، أما بالنسبة للصور الاجتماعية الفردية فمنها السقا والعسا والعمدة.ومن ضمن الفعاليات مسرح الشارع بشخصيات شعرية شخصية بمدة زمنية وصلت إلى خمس وعشرون دقيقة لكل شاعر ، بالإضافة إلى الفن التشكيلي والرسم الحر أمام الجمهور الذي لقي إعجاب الجميع وضم نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين إلى جانب التواجد الفعّال للأسر المنتجة.// انتهى //22:31ت م