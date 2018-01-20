إسلام آباد 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسأعلنت باكستان عن مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة سبعة آخرين بعمليات قصف مكثف نفذتها القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح مسؤولون باكستانيون أن القوات الهندية تواصل قصف القرى الباكستانية في قطاع "ناكيال" الحدودي في منطقة "كوتلى" بإقليم كشمير، مشيرين إلى أن القصف لا يزال مستمرًا بشكل متقطع.من جهة أخرى كشفت وسائل الإعلام الهندية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أحد عشر إثر قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار على الجانب الهندي من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.// انتهى //22:58ت م