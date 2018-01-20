كابول 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسأعلن مسؤول في العاصمة الأفغانية كابول عن مقتل أحد المسلحين الأربعة الذين هاجموا فندق انتركونتيننتال بكابول اليوم على الأقل.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش قوله إن قوات الأمن باتت الآن في الطوابق العليا للفندق، وتم نقل بعض النزلاء المحاصرين من داخل المبنى بأمان أثناء عمليات التطهير.وأضاف دانيش أنه لا يوجد ما يمكن قوله عن عدد الضحايا في الحادث حتى الآن، وأنه لا يستطيع أيضًا أن يقول أي شيء عن أي ضيوف أجانب يقيمون في الفندق .وأوضح أنه كان هناك إطلاق نار عشوائي، لكن لم يُسمع دوي أسلحة ثقيلة تستخدم من الداخل، محذرًا السكان المقيمين بجوار الفندق بأن يظلوا داخل منازلهم.ويعمل الفندق بمثابة نقطة التقاء لنخبة العاصمة الأفغانية ويستقبل العديد من الضيوف الدوليين.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.// انتهى //23:08ت م