تونس 03 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 20 يناير 2018 م واستبادل الحرس التونسي إطلاق النار مع مجموعة إرهابية في مناطق السمامة من جبال القصرين بالوسط الغربي التونسي.وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء التونسية أن العملية التي انطلقت مساء اليوم من خلال كمين نصب للمجموعة الإرهابية مازالت متواصلة.وانتهى إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد الإصابات أو نوعها في صفوف الإرهابيين.// انتهى //23:09ت م