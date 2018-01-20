الخليل 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واساحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتى بالقرب من المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، و أصيب العشرات من الفلسطينيين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في بلدة جبع جنوب جنين.وأفادت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال احتجزوا الفتى وديع كرم مسودة (14 عامًا) على حاجز عسكري في حي السهلة جنوب المسجد الإبراهيمي ، بزعم أنه تعرض لأحد المستوطنين.ومن جهة أخر أوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع مما تسبب في اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بحالات الاختناق.// انتهى //23:14ت م