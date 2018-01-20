جدة 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واستستقبل مدارس جدة صباح غد أكثر من 700 ألف طالب وطالبة عقب تمتّعهم بإجازة منتصف العام، إلى جانب استقبالها معلميها ومعلماتها والطواقم الإدارية لها الذين يستأنفون بدورهم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1438- 1439 هـ.وحث المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي قادة وقائدات المدارس على مضاعفة الجهود لضمان بداية قوية وانطلاقة جيدة لفصل دراسي جديد سيكون حافلاُ بمشيئة الله بالتميز، مشيرُا إلى أن الجميع على أهبة الاستعداد سواء على مستوى الإدارة العامة للتعليم أو المدارس، لتهيئة السبل كافة لاستقبال الطلاب والطالبات، مثمّنا جهود قادة المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور في تهيئة البيئة المدرسية الملائمة للطلاب في الميدان ، مشيرًا إلى أنّ قيادات تعليم جدة سيتواجدون ميدانيًا للاطمئنان على انطلاقة الدراسة للفصل الدراسي الثاني.وحث الثقفي الطلاب على مضاعفة جهودهم والمثابرة والجدّ وصولا لنتائج مشرّفة في نهاية العام راجيا للجميع التوفيق.يُذكر أن انطلاقة الفصل الثاني سيصاحبها جولات ميدانية لقيادات تعليم جدة ( بنين وبنات ) للاطمئنان على انطلاقة الدراسة وتسهيل كل ما من شأنه تحقيق البداية الجادة والمتميزة.// انتهى //23:42ت م