الباحة 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حادث المركبة الذي وقع اليوم لعدد من العمالة التابعة لإحدى الشركات الوطنية بعقبة حزنة بلجرشي، مقدماً سموه تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة الباحة خضر بن عبدالرحمن الغامدي، أنه منذُ وقوع الحادث وجه سموه الجهات المعنية بتقديم الخدمات العلاجية للمصابين كافة .وأبان أن الحادث وقع بعقبة حزنة التابعة لمحافظة بلجرشي مما أدى إلى وفاة 8 أشخاص، وإصابة سبعة آخرين بإصابات متفرقة، مشيراً إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن السرعة الزائدة وانحراف المركبة عن مسار الطريق أدى إلى وقوع الحادث.// انتهى //23:51ت م