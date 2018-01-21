تونس 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسحذر الملتقى النقابي الدولي للتضامن مع فلسطين من خطورة قرار الادارة الامريكية نقل سفارتها في فلسطين المحتلة إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل.وأوضح البيان الختامي للملتقى الذي بدأ أعماله اليوم بتونس أن القرار" مؤشر خطير على إطلاق العنان لإسرائيل للمضي قدمًا في مشروعها الرامي إلى تأسيس دولة يهودية بما يهدد بتحويل الصراع القائم في فلسطين من صراع سياسي قائم على قواعد الحوار والتفاوض والاحتكام للقانون الدولي، إلى صراع ديني يغذي التطرف والتعصب والعنف ويقوض الجهود التي تبذل لاستئناف عملية السلام ".وأهاب البيان من جهة ثانية بجميع الحكومات في العالم وبالهيئات الدولية ذات الصلة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه انتهاك حقوق الإنسان من قبل الكيان الإسرائيلي واتخاذ المواقف والإجراءات السياسية والاقتصادية المناسبة لإجباره على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي في انهاء الاحتلال والانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى عدم المساس بالوضع القانوني للقدس وتفعيل قواعد القانون الدولي بهذا الصدد .وأكد البيان تضامن المشاركين في الملتقى النقابي الدولي مع الشعب الفلسطيني في صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإدانتهم لسياسة ضم الأراضي الفلسطينية، داعين إلى إيقاف التمييز ضد العمال الفلسطينيين والاستغلال المتواصل للمقدرات الطبيعية للأراضي المحتلة،// انتهى //00:02ت م