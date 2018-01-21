القطيف 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واساختتم مساء اليوم ماراثون الألوان الخيري الذي نظمه نادي الهدى بتاروت بالتعاون مع جمعية الجارودية الخيرية، واستمر ثلاثة أيام، بمشاركة فاعلة من فئة الهمم "ذوي الهمم" ، وعدد من الرياضيين، وذلك بالواجهة البحرية على كورنيش محافظة القطيف .وحصل المتسابق سعود العلواني من ذوي الهمم "إعاقة دماغية" على المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة عينية، وهدية خاصة " الحذاء الذهبي" من إحدى الشركات، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية حسين آل حمد من ذوي الهمم "إعاقة ذهنية" وجائزة عينية، وفاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية مقبل المقبل من ذوي الهمم "إعاقة حركية" وجائزة عينية.وانطلق الإفتتاح الشعبي للمهرجان عصر الخميس بمسيرة " كلنا وطن" بمشاركة عدد من الخيول العربية وفريق بايكرز الشرقية.فيما حصل العداء المغربي ياسين الكومري على المركز الأول في سباق ماراثون الألوان الخيري الخاص بالرياضيين الذي أقيم الجمعة بمسافة خمسة كيلومترات، بفترة زمنية قدرت بـ "16.04.041" دقيقة، وحقق المركز الثاني محمود محمد علي من الجنسية الصومالية، والعداء السعودي من نادي الهدى فهد العتيبي على المركز الثالث.واحتوى الماراثون في جميع أيامه على فعاليات مصاحبة وقرية تراثية ضمت أكثر من 60 ركنًا للأسر المنتجة، وركنًا طبيًا قدم إرشادات واستشارات طبية بمشاركة عدد من الأطباء في تخصصات مختلفة، إضافة إلى ركن لجمعية الجارودية الخيرية وآخر للصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية، وبيت الألوان وخيمة السينما والأمسيات الشعرية والمسرح الخارجي وألعاب هوائية.// انتهى //00:14ت م