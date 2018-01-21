رام الله 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسأصيب مسعف فلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط في الرأس، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن جيش الاحتلال قمع مسيرة سلمية منددة بقرارات الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة حول القدس المحتلة، باستخدام كثيف للأعيرة المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، مما أدى إلى إصابة المسعف ناصر هواش من لجان العمل الصحي برأسه.// انتهى //00:16ت م