بريدة 03 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 20 يناير 2018 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء اليوم , فعاليات مهرجان ربيع بريدة 39 ، وذلك بمنتزه القصيم الوطني بعريق الطرفية.واطلع سموه فور وصوله على فعاليات وأجنحة الجهات الحكومية المشاركة ، واستمع إلى شرح مفصل عن المعروضات المقدمة للزوار في الأجنحة كافة.بعد ذلك اطلع سموه على عدد من الفعاليات في خضم المهرجان والتي اشتملت على فعالية قطين البادية ، ومعروضات الأسر المنتجة ، والسوق الشعبي ، وعدد من الفعاليات.ثم شرف سموه الحفل الخطابي الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك كلمة إدارة المهرجان ألقاها رئيس اللجنة الإشراقية الدكتور إبراهيم العبدالرزاق والذي بين أن مهرجان ربيع بريدة 39 عكس من خلال الجهود المبذولة والتكاتف وعمل اللجان الحضور اللافت , مشيراً إلى أن زوار المهرجان في أول يوم له وصل إلى 31 ألف زائر ، وبدء يتنامى بعد ذلك عبر إحصائية دقيقة ليصل في هذا اليوم الختامي إلى أكثر من 441 ألف زائر وزائرة , مؤكداً أن هذا الإنجاز انعكس من خلال دعم سمو أمير منطقة القصيم ومتابعة مستمرة من قبل أمين المنطقة المهندس محمد المجلي , مؤكداً على أن هذا المهرجان قام على أساس ثقافي فكري إطارة تعزيز الوطنية عبر نشاطاته وفعالياته , مشيراً إلى أن الجهود المبذولة كانت كفيلة بتجاوز جميع التحديات، وأن هذه النجاح هو نجاح رسمه الإنسان في مدينة بريدة بدء من المسؤول ونهاية بالزائر , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وزيارته ومتابعته الدائمة لتنمية مهرجانات المنطقة ودعمه غير المحدود للوصول إلى تطلعات أبناء وزوار هذه المنطقة.ثم توالت فقرات الحفل بقصيدة شعرية، وفلم وثائقي عن فعاليات المهرجان وإحصائياته والتي وصلت إلى 250 فعالية قدمها 1500 شاب وفتاة من أبناء هذا الوطن ، وعدد زوار وصل إلى أكثر 441 ألف زائر وزائرة.بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن مهرجان ربيع بريدة 39 بعدد زائريه وفعالياته وأبجدياته تميز وعكس نجاحاً باهراً بفعالياته الوطنية وعكس مشاعر جياشة عبر تكاتف أبناء هذه المدينة ومسؤوليها والتي كان لها أثر كبير في هزيمة التحديات , مباركاً سموه لأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ولرئيس اللجنة الإشراقية الدكتور إبراهيم العبدالرزاق وجميع من أسهم وعمل من جهات وأفراد قدموا هذه الجهود لتحقيق هذا النجاح في هذا الكرنفال الوطني الرائع , مؤكداً سموه على ضرورة دراسة تطوير موقع مهرجان ربيع بريدة في بنيته الأساسية لما له من تأثير وإيجابية نحو تنمية السياحة الشتوية للمنطقة والذي أثبت نجاحه على مدار الأعوام الماضية , موجهاً سموه بإطلاق مسمى مدينة الطرفية السياحية على موقع مهرجان ربيع بريدة 39 وماحوله من مساحات.وأكد سموه على ضرورة تكريس الجهود لتكون مدينة جاذبة للزوار من داخل وخارج المنطقة , مشيراً سموه إلى أن تكاتف الجهود المخلصة من أبناء هذه المدينة ومسؤوليها كان لها الأثر الكبير في هزيمة التحديات بحكمتهم وعزيمتهم للظهور بهذا الكرنفال الرائع في فعالياته التي لم تخرج عن ثوابت هذا الوطن , مؤكداً سموه إلى أن مهرجان ربيع بريدة 39 كرس مبدأ التميز من هذه النتائج التي تحققت عبر عدد زائريه الذي تجاوز 441000 , منوهاً بأن هذا الرقم يعتبر قياسي ومفرح ويدل بأن هناك تنوع ورغبه من قبل الزوار لرؤية محتوى هذا الكرنفال , مبيناً سموه بأن أبناء وفتيات هذه المدينة والمنطقة بشكل كامل رسموا كل فخر واعتزاز بعملهم وجديتهم في إظهار هذا النجاح .كما أكد سموه على أن مهرجان ربيع بريده عكس استشعار الوطنية عبر فعالياته ومعارضه , بالإضافة إلى أنه رسم ماض عريق وحاضر عظيم وأصبح مرآة تعكس لزواره من أبناء هذا البلاد الطاهرة ما أنعم الله عليها من نعم وتنمية بدء من تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى يومنا هذا تحت ظل قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما وصلت إليه من تنمية ورخاء , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الله هذا الوطن الذي قام على أكتاف أباء وأجداد ووصل إلى أيدي أبناء يكملوا مسيرته بثوابت التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وحفاظهم عليها , مباركاً للجميع ولأبناء مدينة بريدة ومنطقة القصيم أجمع هذا النجاح , سائلاً المولى عز وجل أن يديم هذه النعم وهذه النجاحات في مثل هذه المهرجانات الشتوية الوطنية والتي أصبحت وجهة سياحية لجميع أبناء هذا الوطن.بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الجهات الحكومية المشاركة والرعاة والداعمين لمهرجان ربيع بريدة 39 وشركاء النجاح للمهرجان من لجان منظمة وعاملين.حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان , وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي , ومدير عام ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي , ومدير تعليم المنطقة عبدالله الركيان , ومدير الشؤون الزراعية بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع , ومدير فرع الأحوال المدنية بالمنطقة إبراهيم الأصقه , ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم المشيقح , وعدد من القيادات الأمنية ومدراء الجهات الحكومية والأهلية بمدينة بريدة.// انتهى //00:28ت م