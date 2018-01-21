رام الله 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسأكدت الحكومة الفلسطينية على أن ما يسمى (فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات) يمثل فرضًا لمزيد من السيطرة على أرضنا، وتثبيتا للاحتلال.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح له أن الأصل أن تفكك إسرائيل مستوطناتها، وتحملها بعيداً عن أرضنا الفلسطينية، وتفعل بها ما تشاء، لأن مصطلح فرض (السيادة على المستوطنات) يعني فرض مزيد من السيطرة الاحتلالية على أرضنا الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، والتي تشكل أحد أذرع الاحتلال البغيض.وشدد المتحدث الرسمي على أن إسرائيل تواصل السعي إلى فرض مزيد من السيطرة وتثبيت الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، طبقا وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وهي في ذلك إنما تهدف إلى تدمير ما تبقى من الرؤية العالمية المتمثّلة بحل الدولتين تدميراً نهائيا.// انتهى //12:31ت م