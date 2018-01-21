رام الله 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد المعتقل حسين حسني عطا الله، من نابلس والمحكوم بالسّجن (32) عاما قضى منها (21)، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي بعد معاناة من مرض السّرطان، وإهمال طبّي تعرّض له في سجون الاحتلال.وسلطت الصحف الضوء على دعوة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.وتحدثت عن، تأكيدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، أن تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي لن تتحقق إلا من خلال مفاوضات على أساس حل الدولتين، مجددا دعم بلاده لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.ولفتت الصحف النظر إلى تأكيدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رسالة بعث بها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعمه لحل الدولتين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وواكبت،إصابة مسعف فلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط في الرأس، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.// انتهى //12:32ت م