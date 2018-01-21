القاهرة 04 جمادى الأولى 1439 هــ الموافق 21 يناير 2018 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لإنجازات وأنشطة وبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك، بمشاركة سفراء ومندوبو الدول العربية الأعضاء بالجامعة ورؤساء ومدراء مؤسسات العمل العربي المشترك وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.ويتناول المؤتمر دور مؤسسات العمل العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودور وسائل الإعلام المختلفة في الترويج لأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك بالإضافة إلى العديد من المحاور الهامة التي تتعلق بالتعليم والثقافة والبحث العلمي والبطالة والتشغيل والشباب والأمن الغذائي والمائي وقضايا الفقر وأزمة اللاجئين والنازحين والأمن ومواجهة التطرف.وأَوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، في تصريح على هامش المؤتمر أنه سيتم تسليط الضوء على ما تقوم به مؤسسات العمل العربي العاملة تحت مظلة الجامعة العربية في كافة المجالات "الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والإعلامية، وغيرها" وتعزيز التنسيق بين كافة المنظمات العربية لتفعيل دورها التنموي في خدمة المواطن العربي.// انتهى //12:32ت م