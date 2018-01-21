الرياض 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة اليوم، وفد الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري.وعقد معاليه اجتماعاً مع الوفد جرى خلاله بحث المستجدات على الساحة السورية، وسبل تحقيق تطلعات الشعب السوري.حضر الاجتماع، نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعيد عثمان سويعد.// انتهى //12:33ت م