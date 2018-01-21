الخرطوم 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسيبدأ معرض الخرطوم الدولي في دورته الـ 35 يوم غد الاثنين ، بمشاركة 21 دولة و680 شركة محلية وعالمية.وأوضح وزير التجارة السوداني حاتم السرفي في تصريح له نشر اليوم، أنه تم الاستعداد جيداً لانطلاق فعاليات معرض الخرطوم الدولي، مضيفا أن المعرض يعول عليه في تشكيل نقلة وإحداث اختراق للوضع الاقتصادي الراهن، من خلال انفتاح البلاد في علاقاتها الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع العقوبات الاقتصادية على البلاد.وكشف السرفي عن تخصيص أسواق لبيع السلع الاستهلاكية للمواطنين بتكلفة الإنتاج، من خلال الشركات المشاركة، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والاقتصادية التي تتخلل فعاليات الدورة، التي تمتد حتى الـ 29 من الشهر الجاري.// انتهى //12:41ت م