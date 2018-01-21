نجران 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلة في إدارة شؤون المعلمين, اليوم, برنامج استقبال المعلمين الجدد, وذلك بمقر بيت الطالب بحي الفهد.ويستفيد من البرنامج الذي يستمر أربعة أيام 574 معلماً يمثلون الدفعة الأولى من المعلمين الموجهين لمدارس المنطقة, ويتضمن البرنامج إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين, واستكمال متطلبات التعيين والإجراءات الإدارية, وإصدار قرارات التوجيه لهم.// انتهى //12:43ت م