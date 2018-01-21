الرياض 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسوقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات مذكرة تفاهم مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، في إطار عقد شراكات وفرص تدريبية أكاديمية وبحثية متميزة مع شركات رائدة في سوق العمل.وتضمنت المذكرة إنشاء إطار عام لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والتدريب الميداني لطالبات الكلية بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطالبات المتميزات في برنامج ماجستير علوم الحوسبة بكلية علوم الحاسب والمعلومات.وأكدت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة سمر السقاف، حرص الجامعة على تفعيل الشراكات مع قطاع الأعمال، وأهمية دور مثل هذه الشراكات في دعم الطالبات من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية، ودعم التعاون البحثي بالإضافة إلى دعم مشاريع التخرج للطالبات.وعلق الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج بقوله: نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وسنسعى إلى تطوير آفاق التعاون معها للمستوى الذي يحقق طموحات الطرفين ويخدم الوطن في المجالات العلمية والبحثية والتقنية.فيما أكد النائب التنفيذي للرئيس للهندسة والعمليات المهندس زياد المسلم أنه يُشرف شركة الإلكترونيات المتقدمة أن تتبنى مثل هذه الشراكات التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتجسد رعايتها لزيادة المحتوى المحلي، والسعي لتحقيق المجتمع المعرفي وتفعيل دور المرأة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من غاية الجامعة الاستراتيجية في تقديم برامج بكالوريوس ودراسات عليا مبتكرة مبنية على أحدث البحوث العلمية، وأفضل الممارسات التي تتعلق بحاجة سوق العمل، والريادة، والأخلاق المهنية.//انتهى//12:58ت م