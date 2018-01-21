جدة 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واسأعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، طرح أول منافسة لتشغيل مواقع استثمارية في صالة إنهاء إجراءات السفر، موجهاً الدعوة إلى جميع الشركات ذات الخبرة والاختصاص بمجال المطاعم والمقاهي لتقديم عروضها.وتشمل المنافسة التي طرحتها الشركة المشغلة للمطار "شركة مطارات شانغي العربية السعودية Changi Airports Saudi Arabia " لتشغيل مطعمين وثلاثة مقاهي من قِبل الشركات المتخصصة الراغبة في دخول المنافسة، في منطقة إنهاء إجراءات السفر بالصالة الجديدة، وذلك على مدى ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد مدة التعاقد لتشغيل المطعمين لمدة عامين إضافيين.وتعد هذه المنافسة الأولى من بين 40 منافسة تغطي أكثر من 100 موقع استثماري في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، حيث ستشمل طلبات تقديم العروض اللاحقة طرح مواقع في السوق الحرة، والسوق الخاضعة للضريبة، ومواقف السيارات، وخدمات المسافرين مثل الاتصالات والخدمات المالية وتأجير السيارات.ومن المقرر أن تعقد الشركة جلسة تعريفية تسبق تقديم العروض للمنافسة الأولى, وذلك يوم 25 يناير الجاري، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 22 فبراير 2018، ويمكن للشركات الراغبة في دخول المنافسة الحصول على مزيد من المعلومات بالتواصل مع شركة مطارات شانغي العربية السعودية عبر البريد الالكتروني mailto:commercial@casa-jeddah.com .يذكر أن شركة مطارات شانغي العربية السعودية هي تحالف تقوده شركة مطارات شانغي العالمية ومقرها سنغافورة، حيث حصلت في مايو 2017 على عقد إدارة وتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة, الذي يشهد تنفيذ برنامج توسعة لرفع طاقته الاستيعابية من 30 مليون إلى 80 مليون مسافر سنوياً في المتوسط, وذلك لمدة 20 عاماً عبر منافسة طرحتها الهيئة العامة للطيران المدني.// انتهى //13:01ت م