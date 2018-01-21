مسقط 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واستستضيف العاصمة العمانية مسقط يوم غدٍ الاثنين أعمال المؤتمر الدولي الثاني للفكر الذي يأتي تحت شعار " الفكر ودوره في بناء الوعي بمنطقة الخليج العربي " بمقر الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء ويستمر يومين.ويناقش المؤتمر الفكر ومدى تأثيره في منطقة الخليج العربي للوصول إلى رؤية واضحة قائمة على تفسيرات واقعية تتيح في المستقبل الاستفادة منها في مواجهة الحياة وبنائها بشتى توجهاتها.وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الكتاب والأدباء من منطقة الخليج العربي محاور منها "دور المرأة الخليجية في البناء الفكري والإعلام وعلاقته بالطرح الفكري" ومحور "قدرة المؤسسات الأكاديمية في التجديد الفكري والقدرة على بناء فكر مشترك في منطقة الخليج العربي" ومحورًا آخر حول "دور التنوع في دعم مسيرة الخليج العربي ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في البناء الفكري في الخليج العربي".// انتهى //13:01ت م