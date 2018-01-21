الرياض 04 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018 م واستواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر برنامجها المتنقل "أطباء زائرون" بالشراكة مع وزارة الصحة الذي يستضيف طبيبا شهرياً في عدد من مستشفيات مناطق ومدن المملكة بعد جدولتها وتنسيقها بشكل دوري لمدة يومين في كل مدينة، ويشارك فيه مجموعة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.وستكون محطة "أطباء زائرون" الخامسة في مستشفى حفر الباطن المركزي غداً الاثنين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً مع الطبيب هاشم بالبيد طبيب استشاري بأمراض كبار السن والشيخوخة، كما سيتم إقامة محاضرة توعوية بعنوان "اسألني عن الزهايمر"،// انتهى //13:04ت م